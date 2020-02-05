"Манчестер Сити" согласовал покупку Савио

"Манчестер Сити" согласовал приобретение вингера "Труа" Савио, выступающего за "Жирону" на правах аренды.

Как и "Сити", "Жирона" с "Труа" входят в семейство клубов City Football Group, и это помогло "горожанам" опередить конкурентов из Англии и Германии в борьбе за Савио.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, Савио присоединится к "Сити" после окончания сезона. Сделка уже полностью согласована, и в ближайшие дни стороны подпишут необходимые документы.



19-летний бразилец является одним из лучших игроков "Жироны" в этом сезоне, забив пять голов и отдав семь результативных передач в 23 матчах Ла Лиги.



Сумма трансфера не разглашается, однако ранее пресса сообщала, что "Сити" может получить Савио с "дисконтом" — всего за 10 миллионов фунтов.