"Юнайтед" подтвердил потерю Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" подтвердил потерю центрального защитника Лисандро Мартинеса на срок не менее двух месяцев.

Победа 3:0 над "Вест Хэмом" в минувшее воскресенье стала всего лишь третьим для Мартинеса матчем в Премьер-Лиге после более чем трех месяцев отсутствия с травмой стопы.



В концовке матча на "Олд Траффорд" Мартинес пострадал в столкновении с Владимиром Цоуфалом, улетев за лицевую линию и повредив свое правое колено.



Как и сообщал журналист Фабрицио Романо, Мартинес избежал операции, отделавшись травмой медиальной коллатеральной связки.



"Юнайтед" ожидает, что 26-летний аргентинец пропустит "минимум восемь недель" и вернется в строй уже в апреле.