"Юнайтед" подтвердил потерю Мартинеса

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" подтвердил потерю центрального защитника Лисандро Мартинеса на срок не менее двух месяцев.

Победа 3:0 над "Вест Хэмом" в минувшее воскресенье стала всего лишь третьим для Мартинеса матчем в Премьер-Лиге после более чем трех месяцев отсутствия с травмой стопы.

В концовке матча на "Олд Траффорд" Мартинес пострадал в столкновении с Владимиром Цоуфалом, улетев за лицевую линию и повредив свое правое колено.

Как и сообщал журналист Фабрицио Романо, Мартинес избежал операции, отделавшись травмой медиальной коллатеральной связки.

"Юнайтед" ожидает, что 26-летний аргентинец пропустит "минимум восемь недель" и вернется в строй уже в апреле.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2024 22:00

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