"Юнайтед" подтвердил потерю Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" подтвердил потерю центрального защитника Лисандро Мартинеса на срок не менее двух месяцев.
Победа 3:0 над "Вест Хэмом" в минувшее воскресенье стала всего лишь третьим для Мартинеса матчем в Премьер-Лиге после более чем трех месяцев отсутствия с травмой стопы.
В концовке матча на "Олд Траффорд" Мартинес пострадал в столкновении с Владимиром Цоуфалом, улетев за лицевую линию и повредив свое правое колено.
Как и сообщал журналист Фабрицио Романо, Мартинес избежал операции, отделавшись травмой медиальной коллатеральной связки.
"Юнайтед" ожидает, что 26-летний аргентинец пропустит "минимум восемь недель" и вернется в строй уже в апреле.
05.02.2024 22:00
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