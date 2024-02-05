Эдегор ответил на критику по поводу празднования победы над "Ливерпулем"
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор ответил на критику по поводу бурного празднования победы над "Ливерпулем".
Одолев завершавший матч вдесятером "Ливерпуль", "Арсенал" принялся бурно праздновать победу 3:1, благодаря которой сократил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до двух очков.
Особенно радовался Эдегор, который выхватил камеру у фотографа "Арсенала" и этим разозлил эксперта Sky Sports Джейми Каррагера.
"Просто уходите в тоннель. Вы выиграли матч. Вы были великолепны. Вернулись в чемпионскую гонку. Уходите в тоннель. Я серьезно", — сообщил Каррагер во время прямой трансляции.
Однако Эдегор отказался извиняться за свои действия и не считает празднование победы чрезмерным.
"Нет, не считаю. Думаю, каждый, кто любит футбол и понимает футбол, знает, как важно нам было выиграть этот матч".
"Разве нельзя праздновать, когда ты выигрываешь матч? А когда можно? Мы рады, что одержали победу, и мы не потеряем почву под ногами".
"Мы продолжим упорно трудиться и будем готовиться к следующему матчу, но, конечно, ты должен радоваться, когда побеждаешь".
"Это был матч огромной важности. У нас получилась игра. Фанаты были невероятны. Думаю, мы сделали это все вместе. Вы видели нашу сплоченность — всех игроков, персонала, болельщиков. Было великолепно это наблюдать", — сообщил Эдегор.
05.02.2024 21:00
Просмотров: 8685
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ещё бы! Победить Ливерпуль - это дорогого стоит. Прекрасно понимаю щенячью радость канониров. Там Артета после гола Троссарда вообще с катушек слетел, слава богу ничего не повредил себе в этом сумасшедшем забеге.
(ответить)
Подгорели старые дряблые пуканы
(ответить)
я таки понял, шо ливерному, футбольному пигмею карахеру победа Арсенала тоже зашла в геморрой...
(ответить)
как де забавно всё время горят Невилл и Каррагер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий