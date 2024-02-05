"Челси" не собирается увольнять Почеттино
Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино по-прежнему не грозит увольнение со своего поста.
Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 4:2 от "Вулверхэмптона", опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги, а жена защитника "синих" Тиаго Силвы намекнула в социальных сетях, что настало время указать Почеттино на дверь.
Одновременно с этим появились слухи, что руководство "Челси" собирается обсудить будущее Почеттино и что совладелец лондонского клуба Бехдад Эгбали готов немедленно позвать Хаби Алонсо из "Байера" на место Маурисио.
Однако Daily Mail спешит успокоить эти слухи. "Челси" пока не планирует менять главного тренера, и во вторник Почеттино проведет запланированную пресс-конференцию перед переигровкой с "Астон Виллой" в Кубке Англии.
Новые владельцы "Челси" пока не получают отдачи от миллиарда фунтов своих инвестиций в состав, однако "синие" находятся только в пяти очках от седьмого места и сохраняют реальные шансы попасть в еврокубки — если не через Премьер-Лигу, то через один из кубковых турниров.
05.02.2024 20:00
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Последние комментарии:
В конце сезона все решится! Укажут на дверь или нет будет зависеть на каком месте в таблице и с кубком или нет вернется Поч на Бридж.
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Отличная новость, педр88 должен страдать.
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Пенсы чо с ибалой?))
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синие зря уволили Грэма Поттера...
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Меня лично, не результаты пугают, а ужасная игра команды...) 23 игры...0 прогресса от молодых игроков...это жесть, конечно....нет модели игры...Куда бегает бездумно Чиувилл ???это же работа тренера, давать задание на игру. Игроки не будет рости если нет структуры...
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Даже мысли такой не должно быть. Всё идет по плану, команда строится, надо просто еще немного подождать.
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