"Челси" не собирается увольнять Почеттино

Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино по-прежнему не грозит увольнение со своего поста.

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 4:2 от "Вулверхэмптона", опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги, а жена защитника "синих" Тиаго Силвы намекнула в социальных сетях, что настало время указать Почеттино на дверь.



Одновременно с этим появились слухи, что руководство "Челси" собирается обсудить будущее Почеттино и что совладелец лондонского клуба Бехдад Эгбали готов немедленно позвать Хаби Алонсо из "Байера" на место Маурисио.



Однако Daily Mail спешит успокоить эти слухи. "Челси" пока не планирует менять главного тренера, и во вторник Почеттино проведет запланированную пресс-конференцию перед переигровкой с "Астон Виллой" в Кубке Англии.



Новые владельцы "Челси" пока не получают отдачи от миллиарда фунтов своих инвестиций в состав, однако "синие" находятся только в пяти очках от седьмого места и сохраняют реальные шансы попасть в еврокубки — если не через Премьер-Лигу, то через один из кубковых турниров.