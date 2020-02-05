Лисандро Мартинес не нуждается в операции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес избежал травмы крестообразных связок колена и не нуждается в операции.

Напомним, Мартинес был заменен в концовке победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (3:0).



Лисандро повредил свое правое колено в столкновении с защитником "молотобойцев" Владимиром Цоуфалом, вылетев за лицевую линию поля.



После матча главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был пессимистично настроен насчет здоровья Мартинеса, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что худшие опасения не подтвердились.



У Мартинеса лишь было зафиксировано растяжение боковой связки колена, и медицинский штаб "Юнайтед" надеется, что 26-летний аргентинец вернется в строй после международного перерыва в марте.