Почеттино думает играть в три защитника
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино задумывается о переводе своей команды на схему с тремя защитниками.
Накануне "Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 4:2. Теперь "синие" занимают только 11-е место в таблице.
По информации Evening Standard, отсутствие прорыва в результатах наводит Почеттино на мысли о том, чтобы отказаться от своей излюбленной схемы 4-2-3-1.
Аргентинский специалист подумывает играть в три защитника, ожидая, что эта тактика сделает команду надежнее в обороне. Кроме того, ветеран Тиаго Силва получит дополнительную страховку, чего ему не хватало против "волков".
Смена игровой схемы должна помочь и полузащитникам Энцо Фернандесу с Мойсесом Кайседо, против которых "Вулверхэмптон" доминировал в физическом плане, потому что позади них появится дополнительный защитник.
Силва, Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси и Трево Чалоба — все они уже имеют опыт игры в тройке защитников.
В "Тоттенхэме" Почеттино уже пробовал играть по схеме 3-4-3, но Маурисио также может обратиться к 3-5-2, что дало бы Бену Чилуэллу и Мало Гюсто большую свободу для подключений вперед в качестве вингбеков.
В 2017 году "Челси" выиграл Премьер-Лигу при Антонио Конте, действуя в три защитника, и эта же тактика помогла Томасу Тухелю привести "синих" к победе в Лиге Чемпионов в 2021.
05.02.2024 17:00
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хуже не будет
(ответить)
4-4-3 надо играть. Только эта схема приведёт к успеху.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий