Почеттино думает играть в три защитника

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино задумывается о переводе своей команды на схему с тремя защитниками.

Накануне "Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 4:2. Теперь "синие" занимают только 11-е место в таблице.



По информации Evening Standard, отсутствие прорыва в результатах наводит Почеттино на мысли о том, чтобы отказаться от своей излюбленной схемы 4-2-3-1.



Аргентинский специалист подумывает играть в три защитника, ожидая, что эта тактика сделает команду надежнее в обороне. Кроме того, ветеран Тиаго Силва получит дополнительную страховку, чего ему не хватало против "волков".



Смена игровой схемы должна помочь и полузащитникам Энцо Фернандесу с Мойсесом Кайседо, против которых "Вулверхэмптон" доминировал в физическом плане, потому что позади них появится дополнительный защитник.



Силва, Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси и Трево Чалоба — все они уже имеют опыт игры в тройке защитников.



В "Тоттенхэме" Почеттино уже пробовал играть по схеме 3-4-3, но Маурисио также может обратиться к 3-5-2, что дало бы Бену Чилуэллу и Мало Гюсто большую свободу для подключений вперед в качестве вингбеков.



В 2017 году "Челси" выиграл Премьер-Лигу при Антонио Конте, действуя в три защитника, и эта же тактика помогла Томасу Тухелю привести "синих" к победе в Лиге Чемпионов в 2021.