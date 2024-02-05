Англия сыграет с боснийцами и исландцами перед Евро-2024

Гарет Саутгейт и Харри Кейн Англичане сыграют против сборных Боснии и Герцеговины и Исландии в рамках подготовки к Евро-2024.

Напомним, английская сборная с успехом преодолела отбор к Евро-2024 и стартует на турнире в Германии матчем против Сербии 16 июня.

Но перед Евро-2024 англичане проведут два товарищеских матча, что поможет главному тренеру Гарету Саутгейту окончательно определиться с заявкой.

Как сообщает BBC, англичане примут боснийцев на "Сент-Джеймс Парк" 3 июня, а спустя четыре дня спустя сыграют на "Уэмбли" против исландцев.

Босния и Герцеговина и Исландия пока не пробились на Евро-2024, но попытаются сделать это через плей-офф, который стартует в марте.


Метки Евро-2024, сборная Боснии и Герцеговины, сборная Исландии

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2024 16:00

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  1. kagawa 05.02.2024 16:37 # kagawa
    каждый год международный турик, заметили? Время летит как песок сквозь пальцы

    (ответить)

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