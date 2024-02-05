Невилл: "Нападение может стоить "Арсеналу" титула"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что недостаточная эффективность нападения может стоить "Арсеналу" титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 3:1 над "Ливерпулем", сократив отставание от лидирующего "Ливерпуля" до двух очков.



"Арсенал" сполна воспользовался оборонительными ошибками соперника в этом матче, однако для Невилла "канониры" не выглядят чемпионской командой.



"В конце "Арсенал" праздновал не как команда, которая думает, что выиграет титул. Они были командой, которая не хочет выбывать из чемпионской гонки".



"Мы видели облегчение в конце. Думаю, в этом матче "Арсенал" выглядел лучше, чем "Ливерпуль", но в целом "Ливерпуль" эффективнее впереди".



"На старте сезона я говорил, что "Арсенал" выиграет лигу, но нападение может стоить им титула в конце концов. Есть так много признаков и так много примеров того, что "Арсенал" не обладает этим инстинктом убийцы на поле".



"В какой-то момент они будут страдать от этого. На мой взгляд, их тренер хорошо обучил свою команду, они хорошо играют, но им не хватает этой последней капли... "Ливерпуль" угрожает чужим воротам гораздо больше, и я думаю, в конце концов это будет проблемой", — сообщил Невилл Sky Sports.