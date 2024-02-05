Тиаго Силва, вероятно, покинет "Челси" в конце сезона

Защитник Тиаго Силва, вероятно, покинет "Челси" после окончания этого сезона.

В свои 39 года Силва остается ключевым игроком "Челси", однако контракт Тиаго истекает в конце этого сезона, и пока клуб даже не начинал переговоры с ветераном о продлении сотрудничества.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" планирует пригласить другого центрального защитника грядущим летом, и особый интерес у "синих" вызывают Жан-Клер Тодибо из "Ниццы" и Усман Диоманде из "Спортинга".



Кроме того, уже в этом месяце Силва приступает к тренерским курсам для получения лицензии УЕФА категории B. Это не означает, что Тиаго непременно уйдет из "Челси", но говорит о том, что бразилец планирует свое будущее за пределами "Стэмфорд Бридж".