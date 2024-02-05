Жоржиньо не обсуждал новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо рассказал, что пока не обсуждал новый контракт со своим клубом.

32-летний Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023, но твердым игроком основы на "Эмирейтс" стать так и не смог.



Жоржиньо уже вступил в заключительные полгода по своему действующему контракту, что дает ему право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Жоржиньо сыграл ключевую роль в победе 3:1 против "Ливерпуля" накануне, после финального свистка поведав, что его будущее находится в тумане.



"Если честно, я стараюсь наслаждаться моментом. Мы не разговаривали об этом (контракте), и я просто хочу выигрывать матчи с "Арсеналом", — приводит слова Жоржиньо Evening Standard.



