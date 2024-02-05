Артета: "Арсенал" в гонке"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победой 3:1 над "Ливерпулем" его команда подтвердила свои чемпионские амбиции.

Победа 3:1 на "Эмирейтс" накануне позволила "Арсеналу" приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" на расстояние в два очка.

Артета безмерно гордится своей командой и лишь надеется, что "канониры" будут избегать травм ведущих игроков в остатке сезона.

"Мы в гонке, уверен в этом. Мы хотим продолжать эту борьбу. Мы по-настоящему стабильны весь сезон, иначе бы мы не находились там, где находимся".

"Мы движемся матч за матчем, и доступность игроков будет иметь ключевое значение. Мы научились этому в прошлом сезоне. Давайте постараемся сделать так, чтобы все сложилось".

"Это был выдающийся матч, а игроки и болельщики были невероятны. Это лучшая атмосфера, что я видел в этом сезоне".

"Мы очень требовательны к себе. Нам нужно было сыграть на более высоком уровне, снова отвечая тем требованиям, которые есть в этой лиге. Думаю, игроки выложились абсолютно без остатка".

"Они вложили свое сердце и свою душу в каждое касание мяча. Я не могу гордиться ими еще больше, потому что я знаю, как сложно победить такую команду, как сильно тебе приходится страдать против них и какой мыслительный процесс требуется, чтобы сделать то, что делали мы с мячом", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 960

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 05.02.2024 11:25 # tot35
    Сибались Арсенал на трассе!

    (ответить)

  2. largo-winch 05.02.2024 11:15 # largo-winch
    У Арсенала нет рисунка игры, вчерашний матч блевотная игра от обеих команд.
    Против условных Лутонов и Брентфордов такая схема не проканае

    (ответить)

  3. kagawa 05.02.2024 10:54 # kagawa
    Топарик

    (ответить)

  4. ben-arfa 05.02.2024 10:40 # ben-arfa
    Про стабильность очень спорно, но видно что команда выходит на пик формы и кажется что это правильное время

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: