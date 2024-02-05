Артета: "Арсенал" в гонке"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победой 3:1 над "Ливерпулем" его команда подтвердила свои чемпионские амбиции.

Победа 3:1 на "Эмирейтс" накануне позволила "Арсеналу" приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" на расстояние в два очка.



Артета безмерно гордится своей командой и лишь надеется, что "канониры" будут избегать травм ведущих игроков в остатке сезона.



"Мы в гонке, уверен в этом. Мы хотим продолжать эту борьбу. Мы по-настоящему стабильны весь сезон, иначе бы мы не находились там, где находимся".



"Мы движемся матч за матчем, и доступность игроков будет иметь ключевое значение. Мы научились этому в прошлом сезоне. Давайте постараемся сделать так, чтобы все сложилось".



"Это был выдающийся матч, а игроки и болельщики были невероятны. Это лучшая атмосфера, что я видел в этом сезоне".



"Мы очень требовательны к себе. Нам нужно было сыграть на более высоком уровне, снова отвечая тем требованиям, которые есть в этой лиге. Думаю, игроки выложились абсолютно без остатка".



"Они вложили свое сердце и свою душу в каждое касание мяча. Я не могу гордиться ими еще больше, потому что я знаю, как сложно победить такую команду, как сильно тебе приходится страдать против них и какой мыслительный процесс требуется, чтобы сделать то, что делали мы с мячом", — цитирует Артету ESPN.