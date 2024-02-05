Клопп заступился за Алиссона и Ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за своего голкипера Алиссона и своего капитана Виргила Ван Дейка после поражения 3:1 от "Арсенала".

Грубейшая ошибка Ван Дейка и Алиссона в середине второго тайма стала переломным моментом воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", потому что Габриэль Мартинелли забил гол, который в итоге оказался победным для "Арсенала".



Однако Клопп напоминает, что двое его важнейших игроков являются всего лишь людьми, а людям свойственно совершать ошибки. Юрген предпочитает на этом не зацикливаться.



"У двух наших главных парней случилось недопонимание. Они человеческие создания. И это делает еще более особенным то, что они демонстрируют обычно".



"Могли ли мы лучше обороняться? Да, на 100 процентов. Но случилось, что случилось".



"Сегодня мы не рады, они не рады. Но это уже случилось, и не нужно преувеличивать это".



"Мы играли против "Арсенала" — ты можешь сыграть здесь очень хорошо и все рано проиграть. Мы смирились, справились с этим и движемся дальше".



"Мы недостаточно играли в свой футбол. Мы недостаточно участвовали в игре. В целом мы можем признать, что "Арсенал" заслужил три очка", — цитирует Клоппа Daily Mail.