Артета: "Это ощущается как большая победа"

Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его команда одержала крайне важную победу, одолев "Ливерпуль" со счетом 3:1.

В случае поражения от "Ливерпуля" в воскресенье "Арсенал" оказался бы уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги.



Но вместо этого "канониры" победили и теперь находятся всего в двух очках позади сохраняющих лидерство "красных", а Артета испытывает восторг в преддверии заключительной части сезона.



"Было больно пропустить (в концовке первого тайма), особенно с учетом нашей игры в первом тайме и созданных моментов".



"Мы не могли жалеть себя — нам нужно было отреагировать, да и оставалось еще много играть. Мы вышли на второй тайм, и у нас были некоторые трудности".



"Соперник врывался на свободные пространства, и это плохо, когда ты позволяешь им такие вещи. Они сменили свое построение, и нам пришлось оттянуть игрока в середину".



"Мой посыл команде был таким, что нас ждут сложные моменты, и нам нужно продержаться".



"Мы были беспощадны, когда получили свой момент, и это ощущается как большая победа. Это придаст нам импульс, и то, каким образом мы вернулись в гонку, вызывает восторг", — сообщил Артета Sky Sports.