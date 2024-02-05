Артета: "Это ощущается как большая победа"
Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его команда одержала крайне важную победу, одолев "Ливерпуль" со счетом 3:1.
В случае поражения от "Ливерпуля" в воскресенье "Арсенал" оказался бы уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги.
Но вместо этого "канониры" победили и теперь находятся всего в двух очках позади сохраняющих лидерство "красных", а Артета испытывает восторг в преддверии заключительной части сезона.
"Было больно пропустить (в концовке первого тайма), особенно с учетом нашей игры в первом тайме и созданных моментов".
"Мы не могли жалеть себя — нам нужно было отреагировать, да и оставалось еще много играть. Мы вышли на второй тайм, и у нас были некоторые трудности".
"Соперник врывался на свободные пространства, и это плохо, когда ты позволяешь им такие вещи. Они сменили свое построение, и нам пришлось оттянуть игрока в середину".
"Мой посыл команде был таким, что нас ждут сложные моменты, и нам нужно продержаться".
"Мы были беспощадны, когда получили свой момент, и это ощущается как большая победа. Это придаст нам импульс, и то, каким образом мы вернулись в гонку, вызывает восторг", — сообщил Артета Sky Sports.
05.02.2024 08:00
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Последние комментарии:
Матч смотрел и очень рад именно такой победе. Полностью обвязали руки сопернику и делали с ними что хотели)Так держать! Арсенал сила!!!
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К сожалению, матч не смотрел. Молодцы конечно, но:
1. как можно пропустить такой гол
2. Хаверц, как можно так пробить ужасно.
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