Кин: "Ливерпуль" защищался как сборная паба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Ливерпуль" оборонялся против "Арсенала" как "сборная паба".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 на поле "Арсенала", упустив возможность укрепить свое лидерство в таблице Премьер-Лиги.



Решающий второй гол "Ливерпуль" пропустил после того, как Алиссон и Виргил Ван Дейк не поняли друг друга, позволив Габриэлю Мартинелли завладеть мячом и поразить пустые ворота.



В случае с голом Леандро Троссарда в компенсированное время к Ван Дейку и компании тоже есть большие вопросы, и Кин считает, что такая игра в обороне никуда не годится.



"Что касается темпа игры "Ливерпуля" с первого свистка и до последнего свистка, то я не могу поверить, насколько плохи они были".



"Нужно отдать должное "Арсеналу", у них шла игра, и они из нее не выпадали. Но "Ливерпуль" в обороне, пропущенные ими голы... Они защищались как сборная паба".



"Защитники сами усложняют себе жизнь. Просто вынеси мяч головой — это же напрашивается".



"Нам нравится, когда игроки вальяжны, но только не мне. Включись, почувствуй опасность, вынеси мяч головой. Если центральный защитник испытывает сомнения, выноси мяч головой".



"Я расстроен тем, что "Ливерпуль" сделал сегодня, но это только второе поражение для них в этом сезоне. Я практически уверен, что они отреагируют, потому что у них команда топ-уровня, но сегодня мы ожидали от них большего".



"Вместо того, чтобы чересчур критиковать "Ливерпуль", как бы плохи они ни были, нам нужно отдать должное "Арсеналу". Возможно, потому, что они нуждались в победе и сильнее хотели победить", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.