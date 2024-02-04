Почеттино: "Никто из нас не может быть в безопасности"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ни он со своим штабом, ни кто-либо из его игроков не может чувствовать себя в безопасности.

После домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" в воскресенье "Челси" обнаружил себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Одновременно с этим медиа вновь принялись спекулировать насчет возможного увольнения Почеттино, и Маурисио относится к этому с пониманием.



"Думаю, все мы недостаточно хороши в данный момент, такова реальность. Никто не может быть в безопасности. Все мы несем ответственность. Мы не соответствуем истории своего клуба, но мы не можем сдаваться".



"Мы расстроены, как и фанаты. Они имеют право злиться. Я всего лишь человек, но нужно признать, что случившиеся сегодня вещи непозволительно".



Нужно быть сильными. Игроки хотят дать хорошее шоу, но они ощущают давление, и им нужна поддержка фанатов. Я ничего не требую, но нам нужно поддержать их и помочь им восстановиться после такого", — цитирует Почеттино i News.