"Пэлас" задумался об увольнении Ходжсона

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш серьезно задумался об увольнении главного тренера Роя Ходжсона.

76-летний Ходжсон оказался под колоссальным давлением после поражения 4:1 от "Брайтона" в минувшую субботу. Теперь "Пэлас" находится всего в пяти очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



Пэриш, который в марте прошлого года уволил Патрика Виейра после поражения 1:0 от "Брайтона", лично присутствовал на "Амекс", почувствовав, что расставание с Ходжсоном становится почти неминуемым.



Ходжсон был близок к увольнению еще после поражения 5:0 от "Арсенала" в прошлом месяце, но тогда Пэриш поговорил с Роем и решил отложить экзекуцию.



Фаворитами на замену Ходжсону считаются Стив Купер, уволенный из "Ноттингем Форест" в декабре, и бывший наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги, но оба не горят желанием браться за работу в "Пэлас" в период, когда один матч идет за другим, и на работу на тренировках не остается времени.



The Guardian добавляет, что в последнее время Пэриш пока не консультировался с крупнейшим акционером "Пэлас" Джоном Текстором, однако тот выступает за приглашение нового главного тренера.