"Арсенал" нанес поражение лидирующему "Ливерпулю"
"Арсенал" отпраздновал победу 3:1 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" и сократил свое отставание от вершины таблицы до двух очков.
Нападающий Габриэль Жезус так и не успел вовремя залечить свое колено. Вместо него и Эмиля Смит-Роу вышли Кай Хаверц и Жоржиньо.
В старте у "красных" произошло три изменения. Вместо Конора Брэдли, Доминика Собослаи и Дарвина Нуньеса появились Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Коди Гакпо.
В начале матча команды лишь присматривались друг к другу, а затем "Арсенал" огрызнулся голевым моментом, но у Букайо Сака не получился удар головой после подачи партнера. Вскоре "Ливерпуль" ответил неточным выстрелом Гакпо с дистанции.
А на 14-й минуте счет был открыт. Выйдя один на один, Хаверц не смог пробить Алиссона, но мяч отскочил к Сака, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.
В дальнейшем игра шла без моментов. "Канониры" дорожили добытым преимуществом, а у "красных" впереди ничего не получалось.
Однако первый тайм завершился ответным голом гостей. Луис Диас поборолся в штрафной с Вильямом Салиба, после чего ткнул мяч в Габриэля, от руки которого снаряд отскочил в ворота — 1:1.
Во втором тайме игра была более-менее равной, и остроты ей по-прежнему не хватало. На 61-й минуте "Ливерпуль" впервые в матче пробил в створ, но мяч после удара Диаса полетел прямо в Давида Райю. "Арсенал" претендовал на пенальти, однако стык Хаверца и Алексиса Макаллистера в штрафной остался без реакции.
А на 67-й минуте хозяева снова вышли вперед. Алиссон и Виргил Ван Дейк не поняли друг друга, благодаря чему Мартинелли получил возможность отправить мяч в пустые ворота — 2:1.
Надежды "Ливерпуля" отыграться были перечеркнуты на 88-й минуте, когда Ибраима Конате фолом остановил Хаверца и получил вторую желтую карточку.
В компенсированное время "Арсенал" реализовал численное преимущество. Вышедший на замену Леандро Троссард ворвался в штрафную с левого фланга и пробил. После рикошета от Ван Дейка мяч пошел между ног Алиссону — 3:1.
"Арсенал" взял реванш за вылет из Кубка Англии, однако в первую очередь этот результат обусловлен собственными ошибками "Ливерпуля" — оборонялись "красные" ужасно.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.02.2024 21:30
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Последние комментарии:
Красные братья - отложенное удовольствие это не потерянное удовольствие! спокойно и без паники.
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Ротета мерзость та еще
Радовался шаровому голу будто лч или апл выиграли
(ответить)
largo-winch
Ахахахаха кончиты
Типичный Арсенал
Имя - Салиба
Профессия - Мустафи
Источник: http://fapl.ru/posts/105634/?c=1
привет голландцу с бразильцем
п.с желаю стать чемпионом либо Арсеналу, либо Ливерпулю
(ответить)
Тиаго Алькантара единственное светлое пятно в колбасе, чел, который реально может играть в футбол, который любит каждый адекватный болельщик футбола, но сосиджу он не нравится, ору.
Тиаго - гений футбольной мысли, футбольного паса. Объясните кто нибудь этому хуеплету на сосидже как правильно изучать азы футбольной красоты.
(ответить)
Не поняли друг друга , один долбоеб промазал в м'яч , а потом и второй
(ответить)
"однако в первую очередь этот результат обусловлен собственными ошибками "Ливерпуля" — оборонялись "красные" ужасно." - странная фраза ..из грубых ошибок была только при втором голе Арсенала, который сделал свою такую же
..а так Арсенал был лучше во всем ..даже Хаверц топово отыграл))
(ответить)
в раздевалке наоборот настроение ещё более боевое, чтобы босса проводить на пике.
Источник: http://fapl.ru/posts/105637/?c=1#c7889757
Видимо таки реально на пике проводим клоппа, а может и сами присядем...
(ответить)
Ливер ипёт членси. Арс ипёт всех! Сосёт как всегда одинадцатьси. Хи хи хи хи)))
(ответить)
Заметил братики, что мы дома машина, энфилд наша крепость.
А на выезде какой-то самокат.
С челси как играли красиво, сколько енергии, как львы бились!?
А тут что!? С 0 очечо подставили, да булки раздвинули.
Не годится. Нам нужен новый тренер с менталкой воина.
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Хоть Ливерпуль и проиграл, но:
1. МЮ победил, а значит Тен Хаг остается
2 Челси опустился на 11-место.
Всегда надо видеть плюсы во всем.
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Sausage, как же забавно вышло со Скоулзом, что ты как то пытался выступить против меня в коалиции со скоулзианцами, а сегодня тебе самому от них же и прилетело пизды.
Ты практически как Стрелков. Хех
(ответить)
Арсенал заслуженно победил! Сколько моментов запороли, счет мог быть крупным.
п/с А почему тут гпенсы повылазили. А ну брысь под шконку обратно!
(ответить)
«Ливерпуль» нанес 1 удар в створ за матч с «Арсеналом». У «канониров» в 7 раз больше
Возможно, заявление об уходе был хитрый план Клоппа, чтобы его не выпиздовали по ходу сезона. Это обьективно позор
(ответить)
Всё заслуженно, канониры хорошо отыграли, хоть и с большой долей везения
(ответить)
Наконец-то интернет вернулся.
Чо там как там?
(ответить)
По делу, арсенал был лучше во всем кроме владения. Ван дик и алиса два лоха, нунез недоразумение
(ответить)
Клопп зря сказал, что уходит, пуль посыпался... а могли взять АПЛ...
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хуя, неожиданно
(ответить)
собственными ошибками ливерпуля? арсенал тоже пропустил из-за собственной ошибки? так что здесь никакого преимущества не было
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Ну Клопп обязан выиграть пенсов в финале
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