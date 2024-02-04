"Арсенал" нанес поражение лидирующему "Ливерпулю"

"Арсенал" отпраздновал победу 3:1 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" и сократил свое отставание от вершины таблицы до двух очков.

Нападающий Габриэль Жезус так и не успел вовремя залечить свое колено. Вместо него и Эмиля Смит-Роу вышли Кай Хаверц и Жоржиньо.



В старте у "красных" произошло три изменения. Вместо Конора Брэдли, Доминика Собослаи и Дарвина Нуньеса появились Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Коди Гакпо.



В начале матча команды лишь присматривались друг к другу, а затем "Арсенал" огрызнулся голевым моментом, но у Букайо Сака не получился удар головой после подачи партнера. Вскоре "Ливерпуль" ответил неточным выстрелом Гакпо с дистанции.



А на 14-й минуте счет был открыт. Выйдя один на один, Хаверц не смог пробить Алиссона, но мяч отскочил к Сака, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.



В дальнейшем игра шла без моментов. "Канониры" дорожили добытым преимуществом, а у "красных" впереди ничего не получалось.



Однако первый тайм завершился ответным голом гостей. Луис Диас поборолся в штрафной с Вильямом Салиба, после чего ткнул мяч в Габриэля, от руки которого снаряд отскочил в ворота — 1:1.



Во втором тайме игра была более-менее равной, и остроты ей по-прежнему не хватало. На 61-й минуте "Ливерпуль" впервые в матче пробил в створ, но мяч после удара Диаса полетел прямо в Давида Райю. "Арсенал" претендовал на пенальти, однако стык Хаверца и Алексиса Макаллистера в штрафной остался без реакции.



А на 67-й минуте хозяева снова вышли вперед. Алиссон и Виргил Ван Дейк не поняли друг друга, благодаря чему Мартинелли получил возможность отправить мяч в пустые ворота — 2:1.



Надежды "Ливерпуля" отыграться были перечеркнуты на 88-й минуте, когда Ибраима Конате фолом остановил Хаверца и получил вторую желтую карточку.



В компенсированное время "Арсенал" реализовал численное преимущество. Вышедший на замену Леандро Троссард ворвался в штрафную с левого фланга и пробил. После рикошета от Ван Дейка мяч пошел между ног Алиссону — 3:1.



"Арсенал" взял реванш за вылет из Кубка Англии, однако в первую очередь этот результат обусловлен собственными ошибками "Ливерпуля" — оборонялись "красные" ужасно.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче