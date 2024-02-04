"Арсенал" нанес поражение лидирующему "Ливерпулю"

Алиссон и Виргил Ван Дейк "Арсенал" отпраздновал победу 3:1 над лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" и сократил свое отставание от вершины таблицы до двух очков.

Нападающий Габриэль Жезус так и не успел вовремя залечить свое колено. Вместо него и Эмиля Смит-Роу вышли Кай Хаверц и Жоржиньо.

В старте у "красных" произошло три изменения. Вместо Конора Брэдли, Доминика Собослаи и Дарвина Нуньеса появились Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Коди Гакпо.

В начале матча команды лишь присматривались друг к другу, а затем "Арсенал" огрызнулся голевым моментом, но у Букайо Сака не получился удар головой после подачи партнера. Вскоре "Ливерпуль" ответил неточным выстрелом Гакпо с дистанции.

А на 14-й минуте счет был открыт. Выйдя один на один, Хаверц не смог пробить Алиссона, но мяч отскочил к Сака, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.

В дальнейшем игра шла без моментов. "Канониры" дорожили добытым преимуществом, а у "красных" впереди ничего не получалось.

Однако первый тайм завершился ответным голом гостей. Луис Диас поборолся в штрафной с Вильямом Салиба, после чего ткнул мяч в Габриэля, от руки которого снаряд отскочил в ворота — 1:1.

Во втором тайме игра была более-менее равной, и остроты ей по-прежнему не хватало. На 61-й минуте "Ливерпуль" впервые в матче пробил в створ, но мяч после удара Диаса полетел прямо в Давида Райю. "Арсенал" претендовал на пенальти, однако стык Хаверца и Алексиса Макаллистера в штрафной остался без реакции.

А на 67-й минуте хозяева снова вышли вперед. Алиссон и Виргил Ван Дейк не поняли друг друга, благодаря чему Мартинелли получил возможность отправить мяч в пустые ворота — 2:1.

Надежды "Ливерпуля" отыграться были перечеркнуты на 88-й минуте, когда Ибраима Конате фолом остановил Хаверца и получил вторую желтую карточку.

В компенсированное время "Арсенал" реализовал численное преимущество. Вышедший на замену Леандро Троссард ворвался в штрафную с левого фланга и пробил. После рикошета от Ван Дейка мяч пошел между ног Алиссону — 3:1.

"Арсенал" взял реванш за вылет из Кубка Англии, однако в первую очередь этот результат обусловлен собственными ошибками "Ливерпуля" — оборонялись "красные" ужасно.

"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. lfc1962 04.02.2024 22:39 # lfc1962
    Красные братья - отложенное удовольствие это не потерянное удовольствие! спокойно и без паники.

    (ответить)

  2. chuckie-lfc 04.02.2024 22:29 # chuckie-lfc
    Ротета мерзость та еще
    Радовался шаровому голу будто лч или апл выиграли

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  3. ars-lover 04.02.2024 22:20 # ars-lover
    largo-winch

    Ахахахаха кончиты
    Типичный Арсенал


    Имя - Салиба
    Профессия - Мустафи

    Источник: http://fapl.ru/posts/105634/?c=1

    привет голландцу с бразильцем

    п.с желаю стать чемпионом либо Арсеналу, либо Ливерпулю

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  4. vagifspurs 04.02.2024 22:14 # vagifspurs
    Тиаго Алькантара единственное светлое пятно в колбасе, чел, который реально может играть в футбол, который любит каждый адекватный болельщик футбола, но сосиджу он не нравится, ору.

    Тиаго - гений футбольной мысли, футбольного паса. Объясните кто нибудь этому хуеплету на сосидже как правильно изучать азы футбольной красоты.

    (ответить)

  5. klunits 04.02.2024 22:12 # klunits
    Не поняли друг друга , один долбоеб промазал в м'яч , а потом и второй

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  6. aliluya-nn 04.02.2024 22:09 # aliluya-nn
    "однако в первую очередь этот результат обусловлен собственными ошибками "Ливерпуля" — оборонялись "красные" ужасно." - странная фраза ..из грубых ошибок была только при втором голе Арсенала, который сделал свою такую же
    ..а так Арсенал был лучше во всем ..даже Хаверц топово отыграл))

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  7. bembo 04.02.2024 22:06 # bembo
    в раздевалке наоборот настроение ещё более боевое, чтобы босса проводить на пике.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105637/?c=1#c7889757

    Видимо таки реально на пике проводим клоппа, а может и сами присядем...

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  8. tot35 04.02.2024 22:04 # tot35
    Ливер ипёт членси. Арс ипёт всех! Сосёт как всегда одинадцатьси. Хи хи хи хи)))

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  9. bembo 04.02.2024 22:04 # bembo
    Заметил братики, что мы дома машина, энфилд наша крепость.
    А на выезде какой-то самокат.

    С челси как играли красиво, сколько енергии, как львы бились!?
    А тут что!? С 0 очечо подставили, да булки раздвинули.
    Не годится. Нам нужен новый тренер с менталкой воина.

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  10. largo-winch 04.02.2024 22:03 # largo-winch
    Хоть Ливерпуль и проиграл, но:

    1. МЮ победил, а значит Тен Хаг остается
    2 Челси опустился на 11-место.

    Всегда надо видеть плюсы во всем.

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  11. kellborn 04.02.2024 22:02 # kellborn
    Sausage, как же забавно вышло со Скоулзом, что ты как то пытался выступить против меня в коалиции со скоулзианцами, а сегодня тебе самому от них же и прилетело пизды.

    Ты практически как Стрелков. Хех

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  12. gunars 04.02.2024 22:01 # gunars
    Арсенал заслуженно победил! Сколько моментов запороли, счет мог быть крупным.

    п/с А почему тут гпенсы повылазили. А ну брысь под шконку обратно!

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  13. kellborn 04.02.2024 21:59 # kellborn
    «Ливерпуль» нанес 1 удар в створ за матч с «Арсеналом». У «канониров» в 7 раз больше

    Возможно, заявление об уходе был хитрый план Клоппа, чтобы его не выпиздовали по ходу сезона. Это обьективно позор

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  14. apl-nash 04.02.2024 21:59 # apl-nash
    Всё заслуженно, канониры хорошо отыграли, хоть и с большой долей везения

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  15. electric 04.02.2024 21:58 # electric
    Наконец-то интернет вернулся.
    Чо там как там?

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  16. quavo 04.02.2024 21:56 # quavo
    По делу, арсенал был лучше во всем кроме владения. Ван дик и алиса два лоха, нунез недоразумение

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  17. kojan 04.02.2024 21:53 # kojan
    Клопп зря сказал, что уходит, пуль посыпался... а могли взять АПЛ...

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  18. skydreams 04.02.2024 21:51 # skydreams
    хуя, неожиданно

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  19. irbis85 04.02.2024 21:50 # irbis85
    собственными ошибками ливерпуля? арсенал тоже пропустил из-за собственной ошибки? так что здесь никакого преимущества не было

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  20. pozitiv4ik 04.02.2024 21:50 # pozitiv4ik
    Ну Клопп обязан выиграть пенсов в финале

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