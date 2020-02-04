"Юнайтед" снова потерял Мартинеса с травмой

Лисандро Мартинес Победа 3:0 над "Вест Хэмом" оказалась омрачена для "Манчестер Юнайтед" травмой защитника Лисандро Мартинеса.

Мартинес пострадал в столкновении с защитником "Вест Хэма" Владимиром Цоуфалом в концовке второго тайма, когда игра уже была практически сделана.

Повредив свое правое колено, Мартинес попытался вернуться в игру, но боль была слишком сильной, и Лисандро был вынужден попросить замену.

Мартинес только в январе вернулся в строй, пропустив несколько месяцев с травмой стопы, поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что 26-летний аргентинец снова задержится в лазарете.

"Это выглядит скверно. Нам нужно подождать, пока мы не узнаем точный диагноз".

"В данный момент нам очень грустно. Надеюсь, это не слишком серьезно, но мы лишь можем молиться. Похоже на то, что ему снова придется пропустить несколько матчей с травмой", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2024 20:00

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  1. black-sumrak1990 04.02.2024 20:17 # black-sumrak1990
    Поправляйся.
    Что за Лев этот Тигр!!!

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  2. kagawa 04.02.2024 20:17 # kagawa
    Хотелось бы увидеть статистику его полной готовности играть и недееспособности.

    Полагаю там соотношение вида 20 / 80. Он даже когда играет, вечно с перевязанной головой. Йобнутный, не иначе

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