"Юнайтед" снова потерял Мартинеса с травмой
Победа 3:0 над "Вест Хэмом" оказалась омрачена для "Манчестер Юнайтед" травмой защитника Лисандро Мартинеса.
Мартинес пострадал в столкновении с защитником "Вест Хэма" Владимиром Цоуфалом в концовке второго тайма, когда игра уже была практически сделана.
Повредив свое правое колено, Мартинес попытался вернуться в игру, но боль была слишком сильной, и Лисандро был вынужден попросить замену.
Мартинес только в январе вернулся в строй, пропустив несколько месяцев с травмой стопы, поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что 26-летний аргентинец снова задержится в лазарете.
"Это выглядит скверно. Нам нужно подождать, пока мы не узнаем точный диагноз".
"В данный момент нам очень грустно. Надеюсь, это не слишком серьезно, но мы лишь можем молиться. Похоже на то, что ему снова придется пропустить несколько матчей с травмой", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
04.02.2024 20:00
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Поправляйся.
Что за Лев этот Тигр!!!
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Хотелось бы увидеть статистику его полной готовности играть и недееспособности.
Полагаю там соотношение вида 20 / 80. Он даже когда играет, вечно с перевязанной головой. Йобнутный, не иначе
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