"Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" разгромил в домашних стенах "Вест Хэм" со счетом 3:0.

Относительно победы 3:4 над "Вулверхэмптоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропал Рафаэль Варан, вместо которого вышел Харри Магуайр.



У "молотобойцев" можно было заметить два изменения в старте. Вместо Константиноса Мавропаноса и Калвина Филлипса появились Владимир Цоуфал и Найеф Агерд.



В начале матча "Юнайтед" больше владел мячом, но первый опасный момент создал "Вест Хэм". Эдсон Альварес подправлял мяч в ворота после подачи углового и удара головой Томаша Соучека, но Андре Онана совершил блестящий сейв на линии.



На 15-й минуте хозяева ответили обводящим ударом Бруну Фернандеша с дистанции, но Альфонс Ареоля сыграл не хуже Онана.



Гости выглядели не хуже своего соперника, но в середине тайма пропустили. Завладев мячом на подступах к штрафной, Расмус Хейлунд на ложном движении ушел от пары защитников и неотразимо пробил — 1:0.



В остатке тайма "молотобойцы" смотрелись довольно живо, но на ответный гол не наиграли, как не наиграли "дьяволы" на свой второй гол.



Зато второй тайм начался со второго гола "Юнайтед". Получив мяч на правом краю штрафной, Алехандро Гарначо сместился мимо защитника и нанес удар с рикошетом — 2:0.



В дальнейшем "дьяволы" не испытали особых проблем. "Молотобойцы" имели свои моменты, но в завершающей стадии своих атак были ужасны.



В концовке хозяева лишь еще раз порадовали своих фанатов. Вышедший на замену Калвин Филлипс потерял мяч в середине поля, а Скотт Мактоминей разогнал контратаку и отдал на правый край штрафной под удар Гарначо — 3:0.



"Вест Хэм" был не так уж плох по игре, но прицел у команды Дэвида Мойеса совершенно сбился. "Юнайтед" лучше распорядился своими моментами и комфортно победил.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче