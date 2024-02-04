Артета рассказал, что научился "многим вещам" у Клоппа

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что он многому научился у своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В воскресенье Артета и Клопп сойдутся лицом к лицу на "Эмирейтс". В преддверии этого матча Премьер-Лиги команды Микеля и Юргена находятся на расстоянии в пять очков друг от друга.



Артета восхищается тем, какой футбол Клопп поставил "Ливерпулю" и какое влияние Юрген оказал на весь свой клуб, и Микель пытается этому подражать.



"Чему я научился у Клоппа? Многим вещам. Особенно тому, какой идентичностью обладает его команда, какой идентичностью обладает клуб".



"Эта идентичность очень ясно выражена. Он тот, кто стремится оставить свой отпечаток по всему клубу".



"Его команда обладает очень ясными намерениями и повадками, независимо от того, где действует каждый игрок. Я обожаю то, что он сделал в "Ливерпуле", — цитирует Артету The Independent.