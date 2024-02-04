Мерсон: "Арсенал" покинет чемпионскую гонку, если проиграет "Ливерпулю"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предсказал "канонирам" выбывание из чемпионской гонки Премьер-Лиги в случае поражения от "Ливерпуля".
В воскресенье "Арсенал" постарается взять реванш у "Ливерпуля", который ранее в этом сезоне одержал победу 0:2 на "Эмирейтс" в Кубке Англии.
В данный момент "Арсенал" уступает пять очков "Ливерпулю", и Мерсон опасается, что в случае увеличения дистанции до восьми баллов у "канониров" не останется шансов на титул.
"Все зависит от этого уикенда. Они были расточительны в Кубке Англии".
"Если они проиграют "Ливерпулю", то покинут чемпионскую гонку, так что для меня все сводится к этому уикенду", — сообщил Мерсон Sky Sports.
04.02.2024 17:00
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