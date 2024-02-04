Почеттино потребовал от Мудрика прибавить

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что вингер Михаил Мудрик должен прибавить, чтобы играть чаще.

В последнее время Мудрик, купленный год назад у "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов, является редким гостем в стартовом составе "Челси".



Почеттино высоко оценивает индивидуальные качества Мудрика, но признает, что 23-летний украинец пока не научился играть на команду.



"Он начинал матч против "Мидлсбро" в полуфинале (Кубка Лиги), и то был один из самых важных матчей для нас".



"Да, сейчас он на скамейке запасных. Слушайте, это зависит от твоей формы с течением сезона. Это зависит от того, удается ли тебе поддерживать свою форму и заниматься как можно лучше на каждой тренировке. Наш тренерский штаб использует тех игроков, которые этого больше всего заслуживают и которые могут показать свой лучший футбол на поле".



"Думаю, мы говорим о молодом парне, который прибыл сюда год назад. Все мы знаем обстоятельства вокруг его трансфера. Конечно, ему нужно прибавить. Он обладает удивительным мастерством и потенциалом, но это командный вид спорта, это не теннис".



"У нас есть игроки, которым нужно проявлять себя как часть коллектива. Когда наблюдаешь за ним, он выглядит удивительно, но далее тебе нужно адаптировать его к игре команды, и это требует времени", — цитирует Почеттино Evening Standard.