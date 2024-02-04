"Ливерпуль" близок к сделке с Disney на 10 млн. фунтов
"Ливерпуль" может заработать около 10 миллионов фунтов благодаря документальному фильму о заключительных месяцах Юргена Клоппа в клубе.
В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона.
Одновременно с этим стало известно, что Клопп разрешил снять многосерийный документальный фильм про себя и свою команду, хотя ранее был категорически против присутствия телекамер в раздевалке.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент Disney лидирует в борьбе за возможность приобрести права на эти съемки, опережая Netflix и Amazon.
Sky Sports и TNT Sports также интересовались этой возможностью, но для них обозначенная цена в 10 млн. фунтов оказалась заоблачной.
Если "Ливерпулю" удастся договориться с американской компанией, то документальный фильм выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.
04.02.2024 13:00
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Последние комментарии:
Ждём чёрного Клоппа в фильме.
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Раз марвел в диснее, то вся супергероика должна выходить в ней
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Такое мы смотрим. Кстати, не смотрел ни одного фильма про другие глубы.. Про Шпор снимали, про Сити вроде тоже?!
Кто смотрел - стоит глянуть или не очень получилось?
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КНЯЗИ!!!
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