"Ливерпуль" близок к сделке с Disney на 10 млн. фунтов

"Ливерпуль" может заработать около 10 миллионов фунтов благодаря документальному фильму о заключительных месяцах Юргена Клоппа в клубе.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона.



Одновременно с этим стало известно, что Клопп разрешил снять многосерийный документальный фильм про себя и свою команду, хотя ранее был категорически против присутствия телекамер в раздевалке.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент Disney лидирует в борьбе за возможность приобрести права на эти съемки, опережая Netflix и Amazon.



Sky Sports и TNT Sports также интересовались этой возможностью, но для них обозначенная цена в 10 млн. фунтов оказалась заоблачной.



Если "Ливерпулю" удастся договориться с американской компанией, то документальный фильм выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.