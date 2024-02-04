"Ливерпуль" близок к сделке с Disney на 10 млн. фунтов

Disney+ "Ливерпуль" может заработать около 10 миллионов фунтов благодаря документальному фильму о заключительных месяцах Юргена Клоппа в клубе.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона.

Одновременно с этим стало известно, что Клопп разрешил снять многосерийный документальный фильм про себя и свою команду, хотя ранее был категорически против присутствия телекамер в раздевалке.

Как сообщает Daily Mail, в данный момент Disney лидирует в борьбе за возможность приобрести права на эти съемки, опережая Netflix и Amazon.

Sky Sports и TNT Sports также интересовались этой возможностью, но для них обозначенная цена в 10 млн. фунтов оказалась заоблачной.

Если "Ливерпулю" удастся договориться с американской компанией, то документальный фильм выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.


Метки Disney, Клопп, Ливерпуль, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 510

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-dijk 04.02.2024 13:50 # van-dijk
    Ждём чёрного Клоппа в фильме.

    (ответить)

  2. beatles-red 04.02.2024 13:49 # beatles-red
    Раз марвел в диснее, то вся супергероика должна выходить в ней

    (ответить)

  3. lfc-krr 04.02.2024 13:23 # lfc-krr
    Такое мы смотрим. Кстати, не смотрел ни одного фильма про другие глубы.. Про Шпор снимали, про Сити вроде тоже?!
    Кто смотрел - стоит глянуть или не очень получилось?

    (ответить)

  4. electric 04.02.2024 13:22 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: