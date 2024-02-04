Тен Хаг сочувствует Маунту

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал ситуацию с затянувшимся отсутствием полузащитника Мейсона Маунта.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Маунта из "Челси", однако Мейсон сыграл считанное количество матчей, прежде чем надолго угодил в лазарет.



Сейчас Маунт не играет с ноября и пока даже не может тренироваться. Тен Хаг сочувствует своему подопечному и надеется, что 25-летний англичанин вернется хотя бы на концовку сезона.



"У него проблемы со второго матча сезона. Он вернулся на некоторое время, но затем получил другую травму, и это не лучшая ситуация. Он разочарован, и я очень ему сочувствую. Я очень хочу поддержать его. С ним были связаны такие большие ожидания, у меня самого были большие ожидания, и я уверен, он будет очень хорошим игроком для нас, но сейчас важно поставить его на ноги и сделать это очень безопасно".



"Безопасно — это значит процесс, шаг за шагом, не форсируя его возвращение. Надеюсь, к концу сезона он сможет вернуться в форму и отвоюет свое место в стартовом составе. Или, по крайней мере, будет играть свою роль в этой команде", — цитирует Тен Хага ESPN.