Клопп чувствует, что "Ливерпуль" должен побеждать в каждом матче из-за "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что исходящая от "Манчестер Сити" угроза заставляет его команду играть на победу в каждом матче Премьер-Лиги.

Поскольку "Сити" играет свой ближайший матч только в понедельник, в случае победы над "Арсеналом" в воскресенье "Ливерпуль" сможет увеличить свой отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги до восьми очков.



Но даже при таком сценарии у "Сити" будет два матча в запасе, и прошлый опыт говорит Клоппу, что "горожане" легко могут выдать продолжительную победную серию, и это не оставляет "Ливерпулю" пространства для ошибок.



"Должен ли я прийти в раздевалку и сказать парням: "Если мы победим "Арсенал", мы будем в восьми очках впереди"? Каждый и так знает это".



"Если мы проиграем, у нас все еще будет два очка отрыва (по потерянным), но тогда "Сити" окажется большим победителем матча, в котором они даже не участвуют".



Все это — посторонние разговоры, и это нормально. Внутри же мы сосредоточены на том, что нам нужно делать".



"Думаю, за все эти годы мы научились, что тебе лучше выигрывать все свои матчи, если ты хочешь находиться поблизости с "Сити", потому что они свои выиграют. Вот и все".



"Это то время года, когда "Сити" доминирует. Так уж сложилось. Они играют в невероятный футбол, при этом думая про себя, что это не самый лучший их сезон".



"Мы проводим очень хороший сезон, и в данный момент мы в двух очках впереди "Сити". Мы постараемся максимально усложнить жизнь каждому, кто хочет финишировать выше нас", — цитирует Клоппа The Independent.