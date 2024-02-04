Ходжсон уверен, что сможет вывести "Пэлас" из кризиса

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон выразил уверенность, что ему по силам вывести свою команду из кризиса.

В субботу "Пэлас" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Брайтона" и теперь может похвастать лишь четырьмя победами в 17 последних матчах Премьер-Лиги.



По ходу матча на "Амекс" гостевые болельщики скандировали кричалки против 76-летнего Ходжсона, а также продемонстрировали баннер, выражающий их недовольство положением дел в клубе, однако Рой по-прежнему считает себя правильным человеком для "орлов".



"Годы, проведенные в футболе, придают мне стойкости, чтобы справляться с этим. Конечно, насмешки со стороны гостевых фанатов являются неотъемлемой частью наших жизней".



"В данный момент наши фанаты не очень довольны всем тем, что происходит в клубе, и они дают понять о своих чувствах".



"Я подписался под тем, чтобы быть главным тренером этого футбольного клуба, и я обладаю силой, стойкостью и целеустремленностью, чтобы преодолеть это. Меня определенно не запугать такого рода вещами", — цитирует Ходжсона BBC.