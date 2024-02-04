Тен Хаг требует ответов от боссов "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг требует ответов от руководства своего клуба после того, как его просьба в январе была проигнорирована.
В 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 28 голов — по этому показателю "красные дьяволы" являются шестой худшей командой дивизиона.
Тен Хаг заранее поставил руководство в известность о своем желании пригласить нападающего в зимнее окно. Потребность в таком игроке только возросла после того, как Антони Мартиаль перенес операцию на пахе и выбыл на 10 недель.
Однако просьба Тен Хага была проигнорирована сэром Джимом Рэтклиффом, который покупает 25% акций "Юнайтед" и берет под свой контроль футбольные операции клуба.
"Юнайтед" не только не стал никого покупать в январе, но даже не попытался кого-нибудь арендовать, как это сделал год назад, когда на полсезона подписал Ваута Вегхорста.
Как сообщает Daily Mirror, потративший 400 миллионов фунтов на трансферы с момента своего назначения летом 2022 Тен Хаг расстроен отсутствием поддержки в январе, а источники в Голландии и вовсе чувствуют, что Эрик дорабатывает свои "последние месяцы" в Манчестере.
Теперь Тен Хаг хочет знать, почему он не получил нападающего в январе и будет ли у него поддержка на трансферном рынке грядущим летом.
Это не первый раз, когда "Юнайтед" расстраивает Тен Хага. Эрик был недоволен, когда "дьяволы" отказались предложить 75 млн. фунтов за Френки Де Йонга в его первое трансферное окно, а также когда клуб упустил Харри Кейна прошлым летом.
Еще один нюанс заключается в том, что от контракта Тен Хага остается только один год. Когда на прошлой неделе Эрика спросили, обсуждал ли он с Рэтклиффом продление сотрудничества, ответа не последовало.
04.02.2024 09:00
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Последние комментарии:
У него есть Антони, которого он хотел, или уже не хочет?
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"Это не первый раз, когда "Юнайтед" расстраивает Тен Хага."
Ну а Тен Хаг еще не раз расстроит Юнайтед))))
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