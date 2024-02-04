Тен Хаг требует ответов от боссов "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг требует ответов от руководства своего клуба после того, как его просьба в январе была проигнорирована.

В 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 28 голов — по этому показателю "красные дьяволы" являются шестой худшей командой дивизиона.



Тен Хаг заранее поставил руководство в известность о своем желании пригласить нападающего в зимнее окно. Потребность в таком игроке только возросла после того, как Антони Мартиаль перенес операцию на пахе и выбыл на 10 недель.



Однако просьба Тен Хага была проигнорирована сэром Джимом Рэтклиффом, который покупает 25% акций "Юнайтед" и берет под свой контроль футбольные операции клуба.



"Юнайтед" не только не стал никого покупать в январе, но даже не попытался кого-нибудь арендовать, как это сделал год назад, когда на полсезона подписал Ваута Вегхорста.



Как сообщает Daily Mirror, потративший 400 миллионов фунтов на трансферы с момента своего назначения летом 2022 Тен Хаг расстроен отсутствием поддержки в январе, а источники в Голландии и вовсе чувствуют, что Эрик дорабатывает свои "последние месяцы" в Манчестере.



Теперь Тен Хаг хочет знать, почему он не получил нападающего в январе и будет ли у него поддержка на трансферном рынке грядущим летом.



Это не первый раз, когда "Юнайтед" расстраивает Тен Хага. Эрик был недоволен, когда "дьяволы" отказались предложить 75 млн. фунтов за Френки Де Йонга в его первое трансферное окно, а также когда клуб упустил Харри Кейна прошлым летом.



Еще один нюанс заключается в том, что от контракта Тен Хага остается только один год. Когда на прошлой неделе Эрика спросили, обсуждал ли он с Рэтклиффом продление сотрудничества, ответа не последовало.