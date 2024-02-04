"Арсенал" готов поспорить с "Челси" за Осимхена

"Арсенал" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

В недавнем интервью CBS Sports 25-летний Осимхен дал понять, что уже решил покинуть "Наполи" в конце сезона, несмотря на едва продленный контракт.



Главным претендентом на Осимхена давно считается "Челси", чья легенда Дидье Дрогба был замечен беседующим с Виктором во время Кубка Африки.



Однако Daily Mirror утверждает, что "Арсенал" тоже заинтересован в Осимхене, причем еще в 2022 году "канониры" провели встречу с представителями игрока сборной Нигерии.



Впрочем, на радаре у "Арсенала" находятся и другие нападающие, включая Айвена Тоуни из "Брентфорда", и пока "канониры" даже не определили свою цель номер один среди форвардов.



Ожидается, что для приобретения Осимхена грядущим летом потребуется сумма в 100-110 миллионов фунтов.