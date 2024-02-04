Саутгейт посмотрел дебют Хендерсона за "Аякс"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично приехал в Амстердам посмотреть дебют полузащитника Джордана Хендерсона за "Аякс".
18 января Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", перед этим расторгнув свой контракт с саудовским "Аль-Иттифаком", где он провел менее полугода.
Дебют Хендерсона за "Аякс" был отложен из-за ожидания разрешения на работу, однако в субботу 33-летний англичанин, наконец, сыграл за свой новый клуб.
Экс-капитан "Ливерпуля" целиком провел матч против лидирующего в Эредивизии ПСВ и помог "Аяксу" добыть ничью 1:1, сообщает BBC.
За дебютом Хендерсона с трибун "Йохан Кройф Арены" наблюдал Саутгейт, который предпочел противостояние голландских грандов пяти матчам Премьер-Лиги, сыгранным в субботу.
Визит Саутгейта может быть мощным сигналом Хендерсону насчет того, что Гарет по-прежнему рассчитывает на Джордана в преддверии Евро-2024.
04.02.2024 07:00
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Больше похоже на личную симпатию, нежели профессиональную. Центр поля у сб Англии настолько перенасыщен, что Хендерсона по скидкам даже в десятке нет.
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