Саутгейт посмотрел дебют Хендерсона за "Аякс"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт лично приехал в Амстердам посмотреть дебют полузащитника Джордана Хендерсона за "Аякс".

18 января Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", перед этим расторгнув свой контракт с саудовским "Аль-Иттифаком", где он провел менее полугода.



Дебют Хендерсона за "Аякс" был отложен из-за ожидания разрешения на работу, однако в субботу 33-летний англичанин, наконец, сыграл за свой новый клуб.



Экс-капитан "Ливерпуля" целиком провел матч против лидирующего в Эредивизии ПСВ и помог "Аяксу" добыть ничью 1:1, сообщает BBC.



За дебютом Хендерсона с трибун "Йохан Кройф Арены" наблюдал Саутгейт, который предпочел противостояние голландских грандов пяти матчам Премьер-Лиги, сыгранным в субботу.



Визит Саутгейта может быть мощным сигналом Хендерсону насчет того, что Гарет по-прежнему рассчитывает на Джордана в преддверии Евро-2024.