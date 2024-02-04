23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В воскресенье, 4 февраля, четырьмя поединками продолжится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Борнмут" не знает побед уже три матча Премьер-Лиги кряду (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого выиграл пять из шести. "Ноттингем Форест" потерпел восемь поражений в 11 последних поединках чемпионата (2 победы, 1 ничья). "Вишенки" ни разу не уступили в семи последних встречах с "лесниками" (5 побед, 2 ничьи).



Новичок "Борнмута" Энес Унал едва ли успеет получить визу вовремя. Данго Уаттара вернулся с Кубка Африки.



Новичку "Форест" Матцу Селсу требуется разрешение на работу в Англии. Мусса Ниакате приехал с Кубка Африки, но Шейху Куяте было позволено задержаться в Сенегале.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" надеется впервые с 2020 года оформить пять домашних побед подряд в Премьер-Лиге. В 27 последних матчах чемпионата "Вулверхэмптон" лишь дважды сохранил свои ворота на замке. "Волки" выиграли обе предыдущие встречи с "синими".



Нападающий Кристофер Нкунку претендует на место в старте "Челси", но Леви Колуилл остается вне игры с небольшой травмой. Николас Джексон снова доступен после Кубка Африки.



"Вулверхэмптон" по-прежнему вынужден обходиться без Бубакара Камара и Хвана Хи Чхана, которые выступают за свои сборные.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Манчестер Юнайтед" выиграл три из четырех первых матчей в 2024 году с учетом всех соревнований, хотя 2023 завершал двумя победами из девяти возможных. "Вест Хэм" впервые с апреля 2017 три раза подряд сыграл вничью в чемпионате. "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в 15 последних домашних встречах с "молотобойцами" в чемпионате.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Софьян Амрабат вернулся с Кубка Африки. Виктор Линделеф покинул лазарет, но Мейсону Маунту нужно больше времени, Аарон Ван-Биссака под вопросом.



В лазарете "Вест Хэма" остаются Лукас Пакета и Мичейл Антонио. Найеф Агерд завершил выступать за сборную Марокко на Кубке Африки.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" выиграл все семь домашних матчей против команд из-за пределов Лондона."Ливерпуль" забивал по четыре гола в каждом из трех поединков чемпионата в 2024 году. "Канониры" пропускали в каждой из 16 последних встреч с "красными" в высшем дивизионе (всего 44 пропущенных гола.



У полузащитника "Арсенала" Томаса Партея случился новый рецидив в процессе восстановления после травмы бедра. Такехиро Томиясу еще не вернулся из своей сборной. Проблемы Габриэля Жезуса с коленом незначительны.



Нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу предстоит фитнес-тест. Алексис Макаллистер готов сыграть, несмотря на проблемы с коленом. Ватару Эндо еще не вернулся с Кубка Азии. Стефан Байчетич, Костас Цимикас и Мохамед Салах команде не помогут из-за травм.