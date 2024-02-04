Лингард имеет предложения от 26 клубов
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард имеет на руках предложения от 26 клубов.
В минувший четверг появилась информация, что Лингард собирается возобновить игровую карьеру в Южной Корее.
Утверждалось, что Лингард согласовал двухлетний контракт с "Сеулом", который сделает его своим самым высокооплачиваемым игроком. Уже на предстоящей неделе Джесси ждут в корейской столице для завершения всех формальностей.
Несмотря на то, что Лингард выбрал столь экзотический вариант и не играет в футбол уже девять месяцев, интерес к 31-летнему англичанину остается на высоком уровне.
Как сообщает Daily Mirror, Лингард получил предложения от 26 различных клубов, включая одного гранда итальянской Серии А. Судя по всему, Джесси выбрал "Сеул" осознанно, а не от того, что у него не было вариантов получше.
04.02.2024 00:05
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Бросил играть в футбол, после аренды в Вест Хэме.
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Форте (Таганрог) - фаворит.
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Ох уж эти агентские штучки.
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