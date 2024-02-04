Лингард имеет предложения от 26 клубов

Джесси Лингард Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард имеет на руках предложения от 26 клубов.

В минувший четверг появилась информация, что Лингард собирается возобновить игровую карьеру в Южной Корее.

Утверждалось, что Лингард согласовал двухлетний контракт с "Сеулом", который сделает его своим самым высокооплачиваемым игроком. Уже на предстоящей неделе Джесси ждут в корейской столице для завершения всех формальностей.

Несмотря на то, что Лингард выбрал столь экзотический вариант и не играет в футбол уже девять месяцев, интерес к 31-летнему англичанину остается на высоком уровне.

Как сообщает Daily Mirror, Лингард получил предложения от 26 различных клубов, включая одного гранда итальянской Серии А. Судя по всему, Джесси выбрал "Сеул" осознанно, а не от того, что у него не было вариантов получше.


Метки Лингард, Сеул

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 04.02.2024 00:17 # black-sumrak1990
    Бросил играть в футбол, после аренды в Вест Хэме.

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  2. gary47 04.02.2024 00:11 # gary47
    Форте (Таганрог) - фаворит.

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  3. suddenly 04.02.2024 00:10 # suddenly
    Ох уж эти агентские штучки.

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