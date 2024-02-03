Постекоглу: "Это ощущается как два потерянных очка"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу посетовал по поводу упущенной победы против "Эвертона".

Устроив навал в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк", на четвертой компенсированной минуте усилиями Джаррада Брантуэйта "Эвертону" удалось уйти от поражения — 2:2.



Этот результат расстраивает Постекоглу, чья команда и первый гол пропустила после розыгрыша стандартного положения.



"Я весьма расстроен, особенно пропустить так поздно. Мы имели моменты прикончить интригу, но мы их не использовали. И в концовке им удалось отыграться".



"Это (стандарты) была единственная угроза, исходившая от них. Мы весь матч отбивались от их забросов в штрафную. Пикфорд совершил два-три хороших сейва. Мы имели хорошие моменты, нам просто не удалось забить третий".



"Определенно, это ощущается как два потерянных очка. Когда они играют в такой манере, это сложно для любой команды. Думаю, большую часть матча мы справлялись нормально".



"Нам требовался еще один гол, особенно в заключительные 10 минут. Они сравняли счет, и это ощущалось как почти неминуемое", — цитирует Постекоглу Evening Standard.