Почеттино считает, что игроки "Челси" не виноваты в брошенном маскоте

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его игроки не виноваты в брошенном маскоте перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

После поражения "Челси" со счетом 4:1 посреди недели в социальных сетях распространилось видео, на котором маскот лондонского клуба стоит в одиночестве посреди "Энфилда" под песню You'll Never Walk Alone в исполнении фанатов "Ливерпуля".



"Челси" был подвергнут критике за такое обращение с мальчиком, однако Почеттино убежден, что ни его капитан Бен Чилуэлл, которому положено сопровождать маскота на поле, ни другие игроки не виноваты в случившемся.



Почеттино возлагает вину на "Ливерпуль", который, будучи принимающей стороной, должен иметь координатора маскотов. Тем не менее, "Челси" связался с семьей мальчика и пригласил его еще раз исполнить эту роль.



"Я видел это (видео). Я очень расстроен. Нельзя, чтобы такое случалось на поле. Думаю, есть протокол и организация, которые заботятся о детях на поле".



"Это была отличная возможность для парня и его семьи насладиться моментом. Думаю, клуб в курсе и делает все возможное, чтобы исправить ситуацию".



"Конечно, то был тяжелый момент для него, потому что он выглядел брошенным и не знал, что делать. Мне так жаль, потому что я не видел его. Но, уверен, клуб работает, чтобы попытаться исправить это".



"Я не верю, что это ответственность игроков, потому что игроки так сосредоточены на матче, и им некогда думать: "О, этот парень один". Уверен, они думали, что есть люди, которые должны позаботиться о ребенке", — цитирует Почеттино The Telegraph.