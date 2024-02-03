Почеттино считает, что игроки "Челси" не виноваты в брошенном маскоте
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его игроки не виноваты в брошенном маскоте перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
После поражения "Челси" со счетом 4:1 посреди недели в социальных сетях распространилось видео, на котором маскот лондонского клуба стоит в одиночестве посреди "Энфилда" под песню You'll Never Walk Alone в исполнении фанатов "Ливерпуля".
"Челси" был подвергнут критике за такое обращение с мальчиком, однако Почеттино убежден, что ни его капитан Бен Чилуэлл, которому положено сопровождать маскота на поле, ни другие игроки не виноваты в случившемся.
Почеттино возлагает вину на "Ливерпуль", который, будучи принимающей стороной, должен иметь координатора маскотов. Тем не менее, "Челси" связался с семьей мальчика и пригласил его еще раз исполнить эту роль.
"Я видел это (видео). Я очень расстроен. Нельзя, чтобы такое случалось на поле. Думаю, есть протокол и организация, которые заботятся о детях на поле".
"Это была отличная возможность для парня и его семьи насладиться моментом. Думаю, клуб в курсе и делает все возможное, чтобы исправить ситуацию".
"Конечно, то был тяжелый момент для него, потому что он выглядел брошенным и не знал, что делать. Мне так жаль, потому что я не видел его. Но, уверен, клуб работает, чтобы попытаться исправить это".
"Я не верю, что это ответственность игроков, потому что игроки так сосредоточены на матче, и им некогда думать: "О, этот парень один". Уверен, они думали, что есть люди, которые должны позаботиться о ребенке", — цитирует Почеттино The Telegraph.
03.02.2024 22:00
Просмотров: 1033
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
посмотрите на отношение этого конченного говно-клуба хуесосси к своим болельщикам и детям и подумайте каким опущенным и безмозглым долбоебом надо быть, чтобы болеть за эту выгребную яму. позор полнейший.
(ответить)
Это лучшее что с ним могло случится. Вот чолсе888 пустили по кругу и он помнит об этом досадном происшествии до сих пор.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий