Брэдли лишился отца перед матчем с "Арсеналом"

У правого защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли умер отец в преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

20-летний Брэдли привлек к себе внимание посреди недели, когда забил свой дебютный гол за "Ливерпуль", а также отдал две результативные передачи, что позволило "красным" сокрушить "Челси" со счетом 4:1.



Ожидалось, что после столь феноменальной игры юный североирландец сохранит место в стартовом составе "Ливерпуля" на выездной матч против "Арсенала" в воскресенье.



Однако теперь участие в матче на "Эмирейтс" Брэдли — или, по крайней мере, его психологическое состояние — находится под вопросом, потому что в субботу утром из жизни ушел отец Конора.



Джо Брэдли скончался в возрасте 58 лет у себя дома в Тироне после продолжительной болезни, сообщает Liverpool Echo. "Ливерпуль" уже выразил соболезнования своему игроку по поводу этой трагедии.