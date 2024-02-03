Брэдли лишился отца перед матчем с "Арсеналом"

Конор Брэдли У правого защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли умер отец в преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

20-летний Брэдли привлек к себе внимание посреди недели, когда забил свой дебютный гол за "Ливерпуль", а также отдал две результативные передачи, что позволило "красным" сокрушить "Челси" со счетом 4:1.

Ожидалось, что после столь феноменальной игры юный североирландец сохранит место в стартовом составе "Ливерпуля" на выездной матч против "Арсенала" в воскресенье.

Однако теперь участие в матче на "Эмирейтс" Брэдли — или, по крайней мере, его психологическое состояние — находится под вопросом, потому что в субботу утром из жизни ушел отец Конора.

Джо Брэдли скончался в возрасте 58 лет у себя дома в Тироне после продолжительной болезни, сообщает Liverpool Echo. "Ливерпуль" уже выразил соболезнования своему игроку по поводу этой трагедии.


Метки Брэдли, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 03.02.2024 21:45 # takernotagiver
    Жаль парня. Надеюсь, это его не сломает и он продолжит стремительно прогрессировать

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  2. andrew-sg8 03.02.2024 21:33 # andrew-sg8
    Печально, конечно...

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