Фернандеш отклонил "астрономическое предложение" "Аль-Хиляля" в январе

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отклонил "астрономическое предложение" из Саудовской Аравии в январе.

Указанное предложение, как утверждает португальская газета Record, Фернандешу сделал лидирующий в саудовском первенстве "Аль-Хиляль", за который выступают звезды вроде Неймара, Рубена Невеша и Александара Митровича.



Однако 29-летний игрок сборной Португалии без промедления отказался присоединиться к "Аль-Хилялю", возглавляемому Жорже Жезушем.



Это решение связано с желанием Фернандеша остаться выступать в Европе. Вдобавок Бруну по-прежнему верит в способность своего нынешнего клуба претендовать на трофеи.



Фернандеш, чей контракт рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, является ключевым игроком "Юнайтед", сыграв 30 матчей за команду Эрика Тен Хага в этом сезоне с учетом всех соревнований.