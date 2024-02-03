"Арсенал" надеется заключить новый контракт с Томиясу в ближайшие недели
"Арсенал" надеется окончательно согласовать новый контракт с защитником Такехиро Томиясу в ближайшие недели.
По ходу этого сезона Томиясу закрепился в стартовом составе "Арсенала", однако затем угодил в лазарет с травмой.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, еще в декабре переговоры Томиясу и "Арсенала" о продлении сотрудничества достигли финальной стадии.
Переговоры были приостановлены из-за отъезда Томиясу на Кубок Азии, но сейчас сборная Японии завершила свое выступление на турнире, и Такехиро возвращается в Лондон.
Ожидается, что в ближайшие недели 25-летний японец и "Арсенал" окончательно договорятся о новой сделке. От действующего соглашения игрока остается еще один целый год.
03.02.2024 18:00
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