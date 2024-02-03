Феллайни завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Маруан Феллайни объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Значительную часть своей карьеры Феллайни провел в Англии, куда он прибыл в 2008 году, присоединившись к "Эвертону".



В 2013 году Феллайни последовал за тренером Дэвидом Мойесом в "Юнайтед" по сделке стоимостью 27.5 млн. фунтов, а посреди сезона 2018/19 отправился в "Шаньдун Тайшань" из Китая.



Феллайни покинул китайский клуб еще в конце прошлого сезона. Так и не найдя другое пристанище, Маруан решил повесить бутсы на гвоздь, о чем объявил сегодня в инстаграме.



В период выступлений за "Юнайтед" Феллайни забил 22 гола в 177 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.



За сборную Бельгии Феллайни сыграл 87 матчей, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.