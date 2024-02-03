Феллайни завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Маруан Феллайни объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.
Значительную часть своей карьеры Феллайни провел в Англии, куда он прибыл в 2008 году, присоединившись к "Эвертону".
В 2013 году Феллайни последовал за тренером Дэвидом Мойесом в "Юнайтед" по сделке стоимостью 27.5 млн. фунтов, а посреди сезона 2018/19 отправился в "Шаньдун Тайшань" из Китая.
Феллайни покинул китайский клуб еще в конце прошлого сезона. Так и не найдя другое пристанище, Маруан решил повесить бутсы на гвоздь, о чем объявил сегодня в инстаграме.
В период выступлений за "Юнайтед" Феллайни забил 22 гола в 177 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
За сборную Бельгии Феллайни сыграл 87 матчей, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.
03.02.2024 17:00
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ВАФЕЛЛАЙНИ
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При Мауре топово играл, был одним из лучших, от прежнего хейта не осталось и следа.
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Тебе 14, автор?
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Михайло..
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а получше фотографию нельзя было найти?
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