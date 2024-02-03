Феллайни завершил игровую карьеру

Маруан Феллайни Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Маруан Феллайни объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Значительную часть своей карьеры Феллайни провел в Англии, куда он прибыл в 2008 году, присоединившись к "Эвертону".

В 2013 году Феллайни последовал за тренером Дэвидом Мойесом в "Юнайтед" по сделке стоимостью 27.5 млн. фунтов, а посреди сезона 2018/19 отправился в "Шаньдун Тайшань" из Китая.

Феллайни покинул китайский клуб еще в конце прошлого сезона. Так и не найдя другое пристанище, Маруан решил повесить бутсы на гвоздь, о чем объявил сегодня в инстаграме.

В период выступлений за "Юнайтед" Феллайни забил 22 гола в 177 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Бельгии Феллайни сыграл 87 матчей, приняв участие в двух Чемпионатах Мира.


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 03.02.2024 17:54 # hammersmith
    ВАФЕЛЛАЙНИ

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  2. brown-ale 03.02.2024 17:44 # brown-ale
    При Мауре топово играл, был одним из лучших, от прежнего хейта не осталось и следа.

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  3. alexd 03.02.2024 17:36 # alexd
    Тебе 14, автор?

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  4. shinigami 03.02.2024 17:21 # shinigami
    Михайло..

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  5. nightmare- 03.02.2024 17:17 # nightmare-
    а получше фотографию нельзя было найти?

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