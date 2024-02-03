Уилшир хочет возглавить "Абердин"

Наставник юношеской команды "Арсенала" U-18 Джек Уилшир претендует на должность главного тренера шотландского "Абердина".

"Абердин" находится в поисках нового рулевого с минувшей среды, когда Барри Робсону было указано на дверь после девяти месяцев в клубе.



По информации Daily Record, 31-летний Уилшир уже откликнулся на возникшую в "Абердине" вакансию, однако шотландский клуб рассматривает и кандидатуру 75-летнего Нила Уорнока.



С работой в "Абердине" также связывают Нила Леннона и Алекса Нила, но назначение того или другого источник считает маловероятным.



Уилшир, который недавно проходил собеседование на должность главного тренера "Колорадо Рэпидз" из МЛС, трудится в академии родного "Арсенала" с 2022 года. В прошлом сезоне подопечные Джека достигли финала юношеского Кубка Англии, где уступили сверстникам из "Вест Хэма".