Руни собрался тренировать в Саудовской Аравии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни собирается возобновить тренерскую карьеру в Саудовской Аравии.

Месяц назад 38-летний Руни был уволен с поста главного тренера "Бирмингема", где он продержался 83 дня, выиграв лишь два из своих 15 матчей.



Неудачный опыт в клубе Чемпионшипа не отбил у Руни интерес к тренерской работе, и теперь Уэйн готов последовать примеру своего бывшего партнера по сборной Англии Стивена Джеррарда, возглавляющего "Аль-Иттифак".



"Проведенное в "Бирмингеме" время не отбило у Уэйна интерес к тренерской работе. Вообще-то, он верит, что многому научился, и это сослужит ему хорошую службу в будущем".



"Уэйн понимает, что ему все еще нужно многое доказать, но он верит, что обладает необходимыми для главного тренера качествами, и он был бы счастлив тренировать команду из Саудовской Аравии".



"Он наслаждался работой в Америке и думает, что многие из пригодившихся там навыков сможет использовать в арабской лиге", — сообщил друг Руни The Sun.