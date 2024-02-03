Постекоглу надеется, что "Тоттенхэм" станет направлением номер один для молодых талантов

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу надеется, что его клуб станет направлением номер один для лучших молодых талантов.

Только накануне "Тоттенхэм" приобрел шведского вундеркинда Лукаса Бергвалла, который присоединится к команде Анге Постекоглу грядущим летом, а чуть ранее "шпоры" купили у "Дженоа" 21-летнего защитника Раду Дрэгушина.



Молодые игроки вроде Пап Матара Сарра, Дестини Удоджи и Микки Ван де Вена находятся на первых ролях в "Тоттенхэме", и Постекоглу надеется, что другие таланты захотят за ними последовать.



"Как убедить лучших молодых игроков переходить в "Тоттенхэм"? Я не думаю, что это так уж сильно зависит от слов. Это больше зависит от того, что люди видят. Вот это по-настоящему важно".



"Как и в случае с любой вещью в жизни, ты можешь попытаться продать свое видение, но будет легче, если этому есть убедительное визуальное подтверждение. Каждый, кто наблюдал нас с момента моего прихода, мог увидеть, какой командой мы стремимся быть".



"Это не только мои слова — мы на самом деле делаем это. Окей, мы и близко не являемся законченным продуктом, но мы даем молодым игрокам шанс. Дестини, Пап и Микки — это все парни в начале своего третьего десятка, и они уже исполняют важные роли".



"Поэтому мы строим команду, и с нашей точки зрения это выглядит приятно. Надеюсь, мы станем клубом, который будет предпочтительным направлением для молодых талантливых игроков", — цитирует Постекоглу Evening Standard.