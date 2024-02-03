"Бавария" задумывалась об аренде Мудрика

Михаил Мудрик "Бавария" рассматривала возможность аренды вингера "Челси" Михаила Мудрика на вторую половину этого сезона.

За считанные дни до закрытия зимнего трансферного окна "Бавария" потеряла с серьезной травмой колена Кингсли Комана.

В этот самый момент "Бавария" задумалась о приглашении 23-летнего Мудрика, которого "Челси" приобрел только год назад, опередив "Арсенал" в борьбе за игрока сборной Украины.

Однако позже, как сообщает The Athletic, чемпионы Бундеслиги отмели этот вариант, предпочтя купить Брайана Сарагосу из "Гранады" за 12 млн. фунтов.

Мудрик же остался в "Челси", за который он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.


Метки Бавария, Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 03.02.2024 13:06 # vagifspurs
    Мудрик реально очень талантливый, но он резко сменил уровень футбола. Думаю еще год ему дадут, а потом и накуй могут послать.

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  2. suddenly 03.02.2024 13:01 # suddenly
    Пронесло Баварию.

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