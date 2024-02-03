"Бавария" задумывалась об аренде Мудрика

"Бавария" рассматривала возможность аренды вингера "Челси" Михаила Мудрика на вторую половину этого сезона.

За считанные дни до закрытия зимнего трансферного окна "Бавария" потеряла с серьезной травмой колена Кингсли Комана.



В этот самый момент "Бавария" задумалась о приглашении 23-летнего Мудрика, которого "Челси" приобрел только год назад, опередив "Арсенал" в борьбе за игрока сборной Украины.



Однако позже, как сообщает The Athletic, чемпионы Бундеслиги отмели этот вариант, предпочтя купить Брайана Сарагосу из "Гранады" за 12 млн. фунтов.



Мудрик же остался в "Челси", за который он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.