"Бавария" задумывалась об аренде Мудрика
"Бавария" рассматривала возможность аренды вингера "Челси" Михаила Мудрика на вторую половину этого сезона.
За считанные дни до закрытия зимнего трансферного окна "Бавария" потеряла с серьезной травмой колена Кингсли Комана.
В этот самый момент "Бавария" задумалась о приглашении 23-летнего Мудрика, которого "Челси" приобрел только год назад, опередив "Арсенал" в борьбе за игрока сборной Украины.
Однако позже, как сообщает The Athletic, чемпионы Бундеслиги отмели этот вариант, предпочтя купить Брайана Сарагосу из "Гранады" за 12 млн. фунтов.
Мудрик же остался в "Челси", за который он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
03.02.2024 13:00
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Последние комментарии:
Мудрик реально очень талантливый, но он резко сменил уровень футбола. Думаю еще год ему дадут, а потом и накуй могут послать.
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Пронесло Баварию.
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