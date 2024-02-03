Каррагер винит Миньоле в том, что "Ливерпуль" упустил титул в 2014 году

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, кого он винит в том, что "красные" остались без титула Премьер-Лиги в 2014 году.

В сезоне 2013/14 "Ливерпуль" на всех парах спешил к первому в своей истории титулу Премьер-Лиги, пока не случился роковой матч с "Челси" в апреле, когда поскользнулся Стивен Джеррард, и Демба Ба наказал его за ту ошибку.



Однако в том пропущенном голе, который обернулся поражением 2:0 и в итоге упущенным титулом, Каррагер склонен винить голкипера Симона Миньоле.



"Знаю, он (Джеррард) мой друг, и поэтому я всегда виню Симона Миньоле за тот гол, гол Дембы Ба".



"Честное слово, он так прямо шел на ворота, и он не мог отправить мяч куда-либо еще, кроме как между ног голкипера".



"Он бежал так прямо на ворота, и я думаю, ему было сложно забить. У него и близко не было возможностей пробить по-другому", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.



