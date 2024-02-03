Маккойст назвал Кайседо худшим приобретением сезона

Легенда шотландского футбола Алли Маккойст назвал полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо худшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги.

Прошлым летом в борьбе за Кайседо сошлись "Ливерпуль" и "Челси", однако Мойсес предпочел отправиться из "Брайтона" в лондонский клуб.



Кайседо обошелся "Челси" в рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, однако в своих 27 первых матчах за "синих" Мойсес не показал ничего выдающегося.



Поэтому Маккойст считает переход Кайседо трансферным провалом и считает, что 22-летний эквадорец даже затмевает невезучего голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.



"Онана и близко не стал тем приобретением, как каждый надеялся, но я не отдам ему звание главного трансферного провала этого сезона. Думаю, это было бы немного резковато для него".



"Мой голос определенно достанется Кайседо, он опережает Онана".



"Я видел его пару раз, особенно на "Олд Траффорд". Игра их связки с Энцо Фернандесом за четверть миллиарда фунтов — это нечто..." — сообщил Маккойст talkSPORT.