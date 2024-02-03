Маккойст назвал Кайседо худшим приобретением сезона

Мойсес Кайседо Легенда шотландского футбола Алли Маккойст назвал полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо худшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги.

Прошлым летом в борьбе за Кайседо сошлись "Ливерпуль" и "Челси", однако Мойсес предпочел отправиться из "Брайтона" в лондонский клуб.

Кайседо обошелся "Челси" в рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов, однако в своих 27 первых матчах за "синих" Мойсес не показал ничего выдающегося.

Поэтому Маккойст считает переход Кайседо трансферным провалом и считает, что 22-летний эквадорец даже затмевает невезучего голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.

"Онана и близко не стал тем приобретением, как каждый надеялся, но я не отдам ему звание главного трансферного провала этого сезона. Думаю, это было бы немного резковато для него".

"Мой голос определенно достанется Кайседо, он опережает Онана".

"Я видел его пару раз, особенно на "Олд Траффорд". Игра их связки с Энцо Фернандесом за четверть миллиарда фунтов — это нечто..." — сообщил Маккойст talkSPORT.


Метки Кайседо, Маккойст, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 11:00

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  1. apl-nash 03.02.2024 11:15 # apl-nash
    Да у синюков любое приобретение наихудшее, чивоужтам.

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  2. felix-the-cat 03.02.2024 11:12 # felix-the-cat
    Слава богу этот бомж ушёл в членси

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  3. butcher7777 03.02.2024 11:04 # butcher7777
    мда, норм отскочили от уголька

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