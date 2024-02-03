Гвардиола восхищается Тоуни

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение нападающим "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Вернувшись после восьми месяцев дисквалификации, 27-летний Тоуни забил два гола в двух матчах Премьер-Лиги за "Брентфорд".



В ближайший понедельник "пчелы" принимают дома "Сити", и Гвардиола отлично понимает, какая угроза будет исходить от Айвена.



"Он исключительный игрок. Он не только выигрывает борьбу после длинных забросов, но и помогает команде удерживать мяч, зарабатывает штрафные, гарантированно забивает с пенальти. Они могут подавать на него со стандартов..."



"Он выдающийся игрок. Я рад, что он вернулся, и я надеюсь этот период (дисквалификации) забудется в его жизни и жизни его семьи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.