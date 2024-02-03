Почеттино считает, что "Челси" не хватает исполнителя стандартов

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команде не хватает хорошего исполнителя штрафных и угловых.

"Челси" забил только пять голов после стандартов в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю "синие" уступают 11 другим командам.



Почеттино чувствует, что его команде не хватает игрока вроде Джейма Уорд-Проуза из "Вест Хэма", Педру Нету из "Вулверхэмптона" или Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити", намекая, что это будет одной из задач "Челси" в летнее трансферное окно.



"Мы много работаем над стандартными положениями. У нас есть тренеры-специалисты. Наш тренерский штаб отвечает за все. У нас есть аналитики по стандартам".



"А дальше это зависит от мастерства игроков. Это зависит от исполнителей. У нас нет специалиста (среди игроков). Может быть, Чилли (Бен Чилуэлл) хорошо выполняет подачи, но в целом у нас нет специалиста".



"Если ты хочешь хорошо исполнять стандарты, над этим нужно много работать. Но также тебе нужны хорошие исполнители, как есть у "Вулверхэмптона", "Манчестер Сити" или других клубов".



"Дело не только в работе на тренировках. Мы работаем похожим на конкурентов образом, но проблема в исполнителях".



"Посмотрите на "Вест Хэм" до и после. Что изменилось? Они стали по-другому исполнять стандарты. Потому что у них появился исполнитель в лице Уорд-Проуза".



"Несомненно, мы можем поработать над этим, как работал "Вест Хэм". Но если тебе удается добавить игрока вроде него (Уорд-Проуза), это повышает эффективность. Таков футбол. В футболе все решают игроки, не тренеры", — цитирует Почеттино Evening Standard.