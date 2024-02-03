Сборная Ганы хочет переманить Майну

Ганская федерация футбола обратилась к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну с предложением перейти под знамена африканской сборной.

18-летний Майну является одним из лучших игроков "Юнайтед" в последние недели, своим голом в компенсированное время обеспечив "красным дьяволам" победу против "Вулверхэмптона" в минувший четверг (3:4).



По информации The Times, успехи Майну в "Юнайтед" не остались незамеченными и в Африке. Представитель Ганской федерации футбола уже обратился к Кобби.



Майну родился в Стокпорте и представлял сборную Англию на трех возрастных уровнях, включая U-19, однако африканское происхождение его родителей позволяет Кобби выступать за Гану.



Если Майну продолжит выступать в том же духе в остатке сезона, Кобби может стать кандидатом на попадание в заявку первой сборной Англии на Евро-2024, благо главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт уже заявил, что готов рискнуть с приглашением двух-трех игроков, которых он прежде не видел в деле.