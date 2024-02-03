Полузащитник "Арсенала" Томас Партей снова угодил в лазарет из-за проблем с бедром.

Напомним, Партей не играет за "Арсенал" уже почти четыре месяца, перенеся операцию на бедре.



Около недели назад стало известно, что Партей поправился и приступил к полноценным тренировкам, но на завершающей стадии восстановления с 30-летним ганцем приключилась новая беда.



"К сожалению, у Томаса случился небольшой рецидив несколько дней назад. Он не будет доступен на матч против "Ливерпуля". Мы не знаем, займет это несколько дней или недель. Он что-то почувствовал в той самой области и не мог тренироваться последние дни".



"Это вызывает большое беспокойство, потому что он был таким важным игроком для нас. Он начал набирать хорошую форму на старте сезона, а затем мы его лишились. Мы уже давно обходимся без него. Он дает команде нечто очень другое, и он единственный, кто может это дать. Нам его очень не хватает", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету The Independent.