"Тоттенхэм" подтвердил покупку Бергвалла

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Юргордена" Лукаса Бергвалла за 8.5 млн. фунтов.

В пятницу, в день своего 18-летия, Бергвалл заключил с "Тоттенхэмом" контракт до июня 2029.



Остаток этого сезона Бергвалл проведет в "Юргордене" на правах аренды, а к команде Анге Постекоглу присоединится уже грядущим летом.



В борьбе за Бергвалла "Тоттенхэм" опередил ряд больших европейских клубов, включая "Барселону".



Бергвалл дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 16 лет, а также уже сыграл один матч за первую сборную Швеции.