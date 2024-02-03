23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 3 февраля, пятью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 15:30



"Эвертон" выиграл лишь один из девяти своих последних матчей во всех турнирах, а в Премьер-Лиге не знает побед уже пять поединков кряду. "Тоттенхэм" выиграл пять из семи последних матчей чемпионата, но лишь один из пяти последних на выезде. "Ириски" могут похвастать единственной победой в 22 последних встречах со "шпорами" в Премьер-Лиге — 0:1 на выезде в сентябре 2020.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе вернулся с Кубка Африки. Шеймус Коулмен, Амаду Онана и Арно Данжума пройдут фитнес-тест, но Абдулай Дукуре и Андре Гомеш команде точно не помогут.



"Тоттенхэм" приветствует вернувшегося с Кубка Африки полузащитника Пап Матара Сарра. Ив Биссума и Сон Хен Мин продолжают выступать за свои сборные.



БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Брайтон" не проиграл ни одного из девяти последних матчей в высшем дивизионе, и это клубный рекорд. "Кристал Пэлас" одержал две победы в трех последних поединках чемпионата, хотя до этого — три в 15. "Чайки" выиграли только одну из девяти последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге — 1:0 дома в прошлом сезоне.



"Брайтон" устроит фитнес-тест для своего нападающего Жоао Педро, вынужденно замененного против "Лутона" во вторник. Джеймс Милнер травмирован, но может сыграть Ансу Фати.



"Пэлас" предстоит оценить состояние задней поверхности бедра Эберечи Эзе, но Майкл Олисе должен быть в порядке. Даниэль Муньос и Адам Уортон готовы дебютировать за свой новый клуб.



БЕРНЛИ — ФУЛХЭМ 18:00



"Бернли" хуже всех играет дома в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв девять из 11 матчей и набрав лишь четыре очка на "Терф Мур". "Фулхэм" пропустил уже 24 гола на выезде в высшем дивизионе — как за весь прошлый сезон за пределами своего стадиона. "Бордовые" ни разу не уступили в 28 последних домашних встречах с "дачниками" в чемпионате (22 победы, 6 ничьих).



"Бернли" надеется на возвращение одного неназванного игрока из тройки Чарли Тэйлора, Йордана Байера и Ханнеса Делькруа, пропустивших поражение от "Манчестер Сити". Максим Эстев и Лоренц Ассиньон могут дебютировать за свой новый клуб.



"Фулхэм" готов устроить дебют нападающему Армандо Бройе. Исса Диоп и Рауль Хименес травмированы. Фоде Балло-Туре может вернуться с Кубка Африки, но Калвин Бэсси и Алекс Ивоби остаются на турнире.



НЬЮКАСЛ — ЛУТОН 18:00



"Ньюкасл" потерпел два поражения в двух последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 16 предыдущих на "Сент-Джеймс Парк". "Лутон" одержал три победы в пяти последних поединках чемпионата — против всего двух в 16 первых. "Шляпники" ни разу не выиграли в 21 последнем выезде к "сорокам" в рамках чемпионата (5 ничьих, 16 поражений).



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак имеет шансы залечить свой пах к субботе. Джо Уиллок, Харви Барнс и Каллум Уилсон возвращаются после серьезных травм.



"Лутон" снова может рассчитывать на выздоровевших Тедена Менги и Джейкоба Брауна. Исса Каборе вернулся с Кубка Африки.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Шеффилд Юнайтед" имеет только 10 очков после 22 матчей в Премьер-Лиге — еще никому не удавалось избежать вылета со столь малым количеством баллов. "Астон Вилла" не пропускала в трех последних выездных поединках во всех турнирах. Последний раз "львы" побеждали в гостях у "клинков" в высшем дивизионе еще в апреле 1994.



Уэс Фодерингем заменит в воротах "Шеффилд Юнайтед" Иво Грбича, у которого подозревают сотрясение. Бен Бреретон Диас в порядке, несмотря на дискомфорт в задней поверхности бедра. Риан Брюстер дисквалифицирован.



За "Виллу" может дебютировать купленный у "Мидлсбро" вингер Морган Роджерс. Пау Торрес, Люка Динь, Тайрон Мингс, Эмилиано Буэндиа и Джон Дуран остаются в лазарете.