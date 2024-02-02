Орье и Винисиус отправились в "Галатасарай"

Серж Орье Защитник "Ноттингем Форест" Серж Орье и нападающий "Фулхэма" Карлос Винисиус перешли в турецкий "Галатасарай".

Орье отправился в "Галатасарай" по постоянному трансферу, тогда как Винисиус проведет у лидера турецкого первенства остаток этого сезона на правах аренды.

31-летний ивуариец, прежде всего известный в Англии по выступлениям за "Тоттенхэм", сыграл 41 матч за "Форест" после своего перехода из "Вильярреала" в сентябре 2022.

Что касается 28-летнего бразильца, то тот оказался ненужным "Фулхэму" после того, как "дачникам" удалось арендовать нападающего "Челси" Армандо Бройю.


Метки аренда, Винисиус, Галатасарай, Ноттингем Форест, Орье, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 23:00

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