Орье и Винисиус отправились в "Галатасарай"

Защитник "Ноттингем Форест" Серж Орье и нападающий "Фулхэма" Карлос Винисиус перешли в турецкий "Галатасарай".

Орье отправился в "Галатасарай" по постоянному трансферу, тогда как Винисиус проведет у лидера турецкого первенства остаток этого сезона на правах аренды.



31-летний ивуариец, прежде всего известный в Англии по выступлениям за "Тоттенхэм", сыграл 41 матч за "Форест" после своего перехода из "Вильярреала" в сентябре 2022.



Что касается 28-летнего бразильца, то тот оказался ненужным "Фулхэму" после того, как "дачникам" удалось арендовать нападающего "Челси" Армандо Бройю.